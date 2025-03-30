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        Ebeveynlere "bayramda şeker ve tatlı seçimine dikkat edin" uyarısı

        Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Dr. Tuğba Güler, bayramda katkı maddesi yüksek, merdiven altı üretilen şeker ve tatlıların çocukların bağışıklık sistemine zarar verdiğini belirterek, konuyla ilgili ebeveynlerin dikkatli olmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:58
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        Ebeveynlere "bayramda şeker ve tatlı seçimine dikkat edin" uyarısı
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        Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Dr. Tuğba Güler, bayramda katkı maddesi yüksek, merdiven altı üretilen şeker ve tatlıların çocukların bağışıklık sistemine zarar verdiğini belirterek, konuyla ilgili ebeveynlerin dikkatli olmasını istedi.

        Dr. Güler, AA muhabirine, bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezlerinin şekerleme, çikolata ve baklava gibi tatlılar olduğunu söyledi.

        Bunlardan katkı maddesi yüksek ve merdiven altı diye tabir edilen ürünlerin çocukların sağlığına ciddi zarar verdiğini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

        "Çocuklar, solunum sistemi, deri ve bağırsak fonksiyonları henüz tam gelişmediği için bu risklere (katkı maddeli merdiven altı üretilen şekerleme ve tatlılara) karşı daha savunmasız. Özellikle o çevresel antijenlerin vücuda geçişleri daha fazla oluyor. Normal antijenlere karşı bile döküntü, dudakta şişlik, solunum sıkıntısı, alerjik reaksiyon, astım ve egzamalarda alevlenme, aynı zamanda katkı maddelerinin etkilerine bağlı hiperaktivite davranış bozukluğu, bağırsakta enflamasyon artışı gibi çeşitli bağışıklık sistemi düzensizlikleri oluşabiliyor."

        - "Bayram gününde ev yapımı katkısız sütlü tatlılar tercih edelim"

        Güler, katkı maddeleri ve içeriği belirsiz merdiven altı ürünlerin özellikle çocuklarda bağırsak problemlerinin yanı sıra ileriki dönemde ciddi sağlık problemlerine yol açtığını anlattı.

        Sağlığın önemine vurgu yapan Güler, "Çocuklar bizim en kıymetli varlığımız, onların sağlığını bayramda korumak için mutlaka ambalajlı, etiket içeriği açık ve belirli ürünler, kimyasal ve katkı maddesi az ürünler tercih edilmeli. Merdiven altı üretim olan ve içeriği belirsiz ürünlerden mutlaka uzak durmalıyız. Mümkün olduğunca bayram gününde ev yapımı katkısız sütlü tatlılar, kuru meyveleri ön plana çıkarmalıyız." dedi.

        Güler, bu tarz katkı maddeli ürünlerin tüketilmesi sonucu hiçbir alerji sorunu olmayan çocukların bayramdan sonra hastane başvurusunda artış olduğunu dile getirdi.

        Bu konuda öncelikle ebeveynlerden dikkatli olmasını isteyen Güler, şunları kaydetti:

        "Bunların vücutlarında, halk arasında 'kurdeşen' olarak bilinir, döküntüler, solunum sıkıntısı, yüzde şişliklerle çok fazla hasta geliyor. En önemlisi uzun dönemde bu gıdalar döküntü ve alerjilerin yanı sıra bağışıklık sisteminde düzensizliğe neden oluyor ve ilerleyen dönemde çocukların kronik hastalıklarında artış görülüyor. Bu açıdan mutlaka çevresel besinlerle alakalı riskler bakımından anne babalar çocukları korumalı ve duyarlı olmalı. "

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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