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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'da alışveriş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 23:18 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:18
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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Erzurum’da alışveriş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde, Erhan Ç ile Umut T. ve Aykut A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Sakinleşerek bölgeden ayrılan ve bir süre sonra alışveriş merkezinde yeniden karşılaşan kişiler arasında tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada Erhan Ç. (32) bıçakla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Erhan Ç’yi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri olayla ilgili Umut T. (30) ile Aykut A’yı (31) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden Umut T’nin 28, Aykut A’nın da 14 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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