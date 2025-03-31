Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Erzurum’da alışveriş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde, Erhan Ç ile Umut T. ve Aykut A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sakinleşerek bölgeden ayrılan ve bir süre sonra alışveriş merkezinde yeniden karşılaşan kişiler arasında tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Erhan Ç. (32) bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Erhan Ç’yi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili Umut T. (30) ile Aykut A’yı (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden Umut T’nin 28, Aykut A’nın da 14 suç kaydı olduğu öğrenildi.