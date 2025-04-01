Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, bayramda hasta çocukları ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları bayramda ziyaret edip hediyeler verdi.

Rektör Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Hastane yönetimi, sağlık personeli, hastalar ve ailelerinin bayramını kutlayan Hacımüftüoğlu, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdiği çocukların yüzünü güldürüp, ailelerine moral verdi.

Rektör Hacımüftüoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel zamanlar olduğunu belirterek, "Sağlık sorunları nedeniyle bayram sevincini hastane ortamında yaşamak zorunda kalan miniklerimizi ve ailelerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Onların mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur. Tedavi süreçlerinin en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyor, hepsine acil şifalar diliyorum." dedi.

Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu ise ziyaretin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyleyerek, "Çocuklarımızın ve ailelerinin moralini yüksek tutmak, onlara manevi destek sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bayram sevinci, paylaşıldıkça artar. Bu vesileyle tüm hastalarımıza şifalar diliyor, bayramlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.