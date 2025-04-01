Genç Curling Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor

YUNUS HOCAOĞLU - Karışık Çiftler 21 Yaş Altı Curling Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Erzurum Curling Arena'da hazırlıklarını sürdüren genç milliler, Kanada'da 6-11 Mayıs'ta ilk kez düzenlenecek Karışık Çiftler 21 Yaş Altı Dünya Curling Şampiyonası'nda başarılı olmak için sıkı şekilde çalışıyor.

Milli takım antrenörü Sadık Topaloğlu, AA muhabirine, bir kadın ve bir erkek sporcuyla şampiyonaya katılacaklarını söyledi.

İlk defa böyle bir organizasyonun yapılacağını belirten Topaloğlu, "Dünya ilk defa yapılacak ve 21 yaş altına hitap eden bir turnuva düzenlenecek. Biz de yaklaşık 2 ay önce başvuru yaptık ve 2 aydır çalışıyoruz." dedi.

Topaloğlu, haftada 6 gün antrenman yaptıklarını anlatarak, "Şampiyona 6-11 Mayıs'ta Kanada'da düzenlenecek. Bizim sporcularımız da 42 sporcu arasından seçildi. 12 gün boyunca yapılan müsabakalarda 3 galibiyet alan takım, antrenörüyle birlikte milli takıma seçildi. Organizasyon dünyada ilk defa düzenleneceği için diğer ülkelerin hangi seviyede olduğu, bizim hangi seviyede olduğumuz konusunda net bir şey söyleyemeyiz. Ama yaklaşık 32 ülkenin katıldığı müsabakadan kesinlikle ilk 3 arasında yerimiz var diye düşünüyorum. Çünkü takımımız çok motive olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.