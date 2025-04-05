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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için yürüdü

        Erzurum'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:38
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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için yürüdü
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        Erzurum'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hakan Sümbül, grup adına yaptığı açıklamada, 73 haftadır meydanlarda olduklarını belirterek, sahte gündemlerden kurtulup asıl konuyu hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

        Oluşturulan gündem ve boykotlarla konunun Filistin'den saptırıldığını aktaran Sümbül, "Bizler görünürde Gazzellilerin ama aslında bizim imtihanımız olan bu olaylar silsilesinde yer almadıkça yaşananları unutuyoruz." dedi.

        Her hafta yapılan zulümleri hatırlatmak için bir araya gelip sessizce haykırdıklarını anlatan Sümbül, şöyle konuştu:

        "Bu kadar gürültünün içerisinde sesimiz duyulur mu demiyoruz, 'belki bir duyan olur' diye konuşmaya devam ediyoruz. Zulüm gören halkın yaşadıklarını ve zulme sessiz kalmayanların uğradıkları haksızlıkları da konuşuyoruz. Evet zulme sessiz kalmamak da bir bedel ödetiyor. Geçtiğimiz haftalarda sözde özgürlükler ülkesi olan Amerika'da Filistin'i desteklediği için özgürlüğü elinden alınan bir Türk kadını Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta iftara giderken sivil giyimli ve maske takmış yetkililerce ters kelepçeyle gözaltına alındı. Bu durumun sebebi ise Öztürk'ün İsrail'i eleştirdiği bir makale yazması. Ortada alenen işlenen bir suç var ve bu suça ses çıkaran insanlar suçlu ilan edilerek içeri alınıyor. Zulme karşı dik duruşu sebebiyle alkışlanması gereken kişiler tutuklanırken, tutuklanıp hapse atılsa bile ceza olarak yeterli gelmeyecek katiller ise meclis kürsüsünde alkışlanıyor."

        Vatandaşların da destek verdiği sağlıkçıların sessiz yürüyüşü, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

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