Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için yürüdü

Erzurum'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hakan Sümbül, grup adına yaptığı açıklamada, 73 haftadır meydanlarda olduklarını belirterek, sahte gündemlerden kurtulup asıl konuyu hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

Oluşturulan gündem ve boykotlarla konunun Filistin'den saptırıldığını aktaran Sümbül, "Bizler görünürde Gazzellilerin ama aslında bizim imtihanımız olan bu olaylar silsilesinde yer almadıkça yaşananları unutuyoruz." dedi.

Her hafta yapılan zulümleri hatırlatmak için bir araya gelip sessizce haykırdıklarını anlatan Sümbül, şöyle konuştu: