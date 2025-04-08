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        Erzurum'da gök gürültülü sağanak nedeniyle yıldırım uyarısı yapıldı

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak nedeniyle Erzurum ve çevresinde yıldırım uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:03
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        Erzurum'da gök gürültülü sağanak nedeniyle yıldırım uyarısı yapıldı
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        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak nedeniyle Erzurum ve çevresinde yıldırım uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum ve çevresinde sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği ifade edilen açıklamada, gök gürültülü sağanak nedeniyle bölge genelinde görülebilecek yıldırım düşmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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