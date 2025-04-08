Erzurum'da gök gürültülü sağanak nedeniyle yıldırım uyarısı yapıldı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği ifade edilen açıklamada, gök gürültülü sağanak nedeniyle bölge genelinde görülebilecek yıldırım düşmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum ve çevresinde sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

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