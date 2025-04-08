Erzurum'da gök gürültülü sağanak nedeniyle yıldırım uyarısı yapıldı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak nedeniyle Erzurum ve çevresinde yıldırım uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak nedeniyle Erzurum ve çevresinde yıldırım uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum ve çevresinde sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği ifade edilen açıklamada, gök gürültülü sağanak nedeniyle bölge genelinde görülebilecek yıldırım düşmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
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