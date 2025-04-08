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        Erzurum'da jandarma ekiplerince mart ayında 35 bin 592 araç kontrol edildi

        Erzurum'da, jandarma ekiplerince mart ayında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 35 bin 592 araç kontrol edildi, kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:07
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince mart ayında 35 bin 592 araç kontrol edildi
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        Erzurum'da, jandarma ekiplerince mart ayında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 35 bin 592 araç kontrol edildi, kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 1-31 Mart tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 35 bin 592 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde, 4 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 33 araca mali mesuliyet sigortasını yaptırmamaktan, 258 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 93 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 136 yol kullanıcısına ise emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı.

        Mart ayındaki kontrollerde 420 araç trafikten men edildi, 4 kişinin de sürücü belgesi geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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