Erzurum'da jandarma ekiplerince mart ayında 35 bin 592 araç kontrol edildi

Denetimlerde, 4 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 33 araca mali mesuliyet sigortasını yaptırmamaktan, 258 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 93 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 136 yol kullanıcısına ise emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 1-31 Mart tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 35 bin 592 araç kontrol edildi.

Erzurum'da, jandarma ekiplerince mart ayında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 35 bin 592 araç kontrol edildi, kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulandı.

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