Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü mesajı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "180'inci yılda gelişen teknolojiyi kullanarak proaktif polisliği öne çıkarmak gibi önemli hedeflerimiz var." dedi.

Yırtar, AA muhabirine, ekibiyle teşkilatlarının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını, halka azim ve kararlılıkla hizmet ettiklerini belirtti.

Huzur ve güven için önemli hizmetler yürüttüklerini dile getiren Yırtar, "Önemli hizmetlerin artarak devam edeceğine inancım tam. 180'inci yılda gelişen teknolojiyi kullanarak proaktif polisliği öne çıkarmak gibi önemli hedeflerimiz var." dedi.

- "İlimizde yüz tanımalı kamera sistemlerimizi geliştiriyoruz"

Ekibinin özveriyle suç ve suçluyla mücadele ettiğini aktaran Yırtar, şunları kaydetti:

"Suçu olmadan önlemek gerçekleştikten sonra da teknolojilik imkanlarla en hızlı şekilde çözüp suçu aydınlatmak ve suçluları tespit etmek gibi önemli hedeflerimiz bulunmakta. Çok şükür personelimiz ilimizde çok önemli başarılara imza attı, bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Yapay zekalı analiz programlarıyla özellikle suçları daha olmadan önlemek amacıyla çok önemli teknolojik gelişmelerimiz var. İlimizde yüz tanımalı kamera sistemlerimizi geliştiriyoruz. KGYS'ler ile şehrin her tarafını kontrol etmeye çalışıyoruz. Her şey Erzurum'un huzur ve güvenliği için."