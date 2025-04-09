Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "180'inci yılda gelişen teknolojiyi kullanarak proaktif polisliği öne çıkarmak gibi önemli hedeflerimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü mesajı
        ABONE OL

        Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "180'inci yılda gelişen teknolojiyi kullanarak proaktif polisliği öne çıkarmak gibi önemli hedeflerimiz var." dedi.

        Yırtar, AA muhabirine, ekibiyle teşkilatlarının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını, halka azim ve kararlılıkla hizmet ettiklerini belirtti.

        Huzur ve güven için önemli hizmetler yürüttüklerini dile getiren Yırtar, "Önemli hizmetlerin artarak devam edeceğine inancım tam. 180'inci yılda gelişen teknolojiyi kullanarak proaktif polisliği öne çıkarmak gibi önemli hedeflerimiz var." dedi.

        - "İlimizde yüz tanımalı kamera sistemlerimizi geliştiriyoruz"

        Ekibinin özveriyle suç ve suçluyla mücadele ettiğini aktaran Yırtar, şunları kaydetti:

        "Suçu olmadan önlemek gerçekleştikten sonra da teknolojilik imkanlarla en hızlı şekilde çözüp suçu aydınlatmak ve suçluları tespit etmek gibi önemli hedeflerimiz bulunmakta. Çok şükür personelimiz ilimizde çok önemli başarılara imza attı, bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Yapay zekalı analiz programlarıyla özellikle suçları daha olmadan önlemek amacıyla çok önemli teknolojik gelişmelerimiz var. İlimizde yüz tanımalı kamera sistemlerimizi geliştiriyoruz. KGYS'ler ile şehrin her tarafını kontrol etmeye çalışıyoruz. Her şey Erzurum'un huzur ve güvenliği için."

        Yırtar, Erzurum'un "huzurlu ve güvenli şehirler" sıralamasında 30 büyükşehir arasında ikinci olduğu dile getirerek, "Erzurum, Türkiye'de de 100 bine düşen suç oranıyla bakıldığında onuncu sırada bulunuyor. Bunu büyükşehirler ve tüm iller arasında en huzurlu şehir yapmak için canla başla çalışarak bu amaçla ilimize hizmet ediyoruz. Amacımız ilimizi çok daha huzurlu ve güvenli şehir haline getirip diğer illerimizi geçmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Erzurum'da kamyonun 6 araca çarptığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik...
        Erzurum'da kamyonun 6 araca çarptığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik...
        Erzurum polisi "180 yıldır şan ile görevdeyiz" adlı rap şarkı yaptı
        Erzurum polisi "180 yıldır şan ile görevdeyiz" adlı rap şarkı yaptı
        Suç oranının azaldığı Erzurum'da denetimler daha da sıkılaştırıldı
        Suç oranının azaldığı Erzurum'da denetimler daha da sıkılaştırıldı
        PÖH'ten kuruluş yıl dönümünde "Güçlü şekilde her an göreve hazırız" mesajı
        PÖH'ten kuruluş yıl dönümünde "Güçlü şekilde her an göreve hazırız" mesajı
        Erzurum'da aranması bulunan 140 kişi yakalandı
        Erzurum'da aranması bulunan 140 kişi yakalandı