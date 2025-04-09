Erzurum polisi "180 yıldır şan ile görevdeyiz" adlı rap şarkı yaptı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümüne özel rap şarkı klibi yayımladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şubesi ekipleri, Polis Haftası'na özel "180 yıldır şan ile görevdeyiz" adında rap müzik ve klip çekti.

Ekipler, bir bölümünde "Erzurum'un baharından doğar cesaret, her adımda izimizde bir emanet. Dadaş gibi dimdik yürekle doluyuz, biz Erzurum polisi şanla görevdeyiz." ifadelerine yer verilen klibi tüm şubelerde çalışan personellerle çekti.

Klipte tüm şubelerin çalışmaları, operasyonları ve tarihi noktalarda yürüttükleri faaliyetlere de yer verildi.