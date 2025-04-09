Erzurum'da kamyonun 6 araca çarptığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Erzurum'da iki gün önce kargo firmasına ait kamyonun 6 araca çarpması sonucu biri ağır 8 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Taner Budak idaresindeki 25 LV 948 plakalı kargo firmasına ait kamyonun 7 Nisan'da Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda 4 araca ve duramayıp Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarptığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, aracın selektör yaparak Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp devam ettiği ve o esnada yukarı yoldan kavşağa giren motosiklet sürücüsünün de kazadan son anda kurtulduğu anlar yer alıyor.

Kazanın devamında Kazım Karabekir Stadı girişinde kaydedilen görüntülerde de kamyonun bu bölgede kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarpıp önünde bir süre sürüklediği ve ardından kaldırıma çıkarak durabildiği görülüyor.

Görüntülerde, iki ayrı noktada yaşanan ve 8 kişinin yaralandığı kaza sonrası çevredekilerin yardıma koştuğu anlar ile sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine intikali yer aldı.