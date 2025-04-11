Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Erzurum'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsünü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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