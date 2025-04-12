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        Uzmanından kalp krizi vakalarını sigara ve alkol tüketimini azaltarak önleyebilme önerisi

        Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz, düzenli fiziksel aktivitede bulunarak, sağlıklı beslenerek, sigara ve alkol tüketimini de azaltarak kalp krizi vakalarının yüzde 80'e kadar önlenebileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:40
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        Uzmanından kalp krizi vakalarını sigara ve alkol tüketimini azaltarak önleyebilme önerisi
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        Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz, düzenli fiziksel aktivitede bulunarak, sağlıklı beslenerek, sigara ve alkol tüketimini de azaltarak kalp krizi vakalarının yüzde 80'e kadar önlenebileceğini söyledi.

        Doç. Dr. Aydınyılmaz, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kalp sağlığıyla ilgili önemli bilgiler olması rağmen hem ülke hem de dünyada kalp ve kalp damar hastalıkları kaynaklı ölümlerin liste başında geldiğini söyledi.

        Her yıl ülkede yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini, bunların bazılarının kalp krizinin akut ve kronik dönem komplikasyonları sebebiyle kaybedildiğini anlatan Aydınyılmaz, bu kadar sık görülen ve ölüme de sebep olan bu hastalık grubunun yaklaşık yüzde 80'nin engellenebilir risk faktörlerine bağlı olduğunu belirtti.

        Aydınyılmaz, hipertansiyon, diyabet, obezite, fiziksel aktivitesiz yaşam tarzı, stres ve hava kirliliği gibi risk faktörlerinin de eşlik etmesiyle kalp sağlığı açısından daha olumsuz bir profil sergilendiğini ifade ederek, "Bu risk faktörlerinden birine sahip vatandaşların en azından senede bir defa kardiyolojik muayeneye gelmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her sene yaklaşık ülkemizde 300 bin, dünyada 17 milyon insan kalp krizi geçirmekte ve bu insanların bir kısmını kaybetmekteyiz." dedi.

        Türk Kardiyoloji Derneğinin üyesi olduğu Avrupa Kardiyoloji Derneğinin kalp koruma kılavuzunda da fiziksel aktivitenin önerildiğini vurgulayan Aydınyılmaz, sağlıklı bir kalp için beslenmenin önemli olduğunu işaret etti.

        Sağlıklı yaşam için önerilerini paylaşan Aydınyılmaz, şöyle devam etti:

        "Yetişkinlerde tüm yaş grubunda haftalık 150 ila 300 dakika arasında hafif düzeyde fiziksel aktivite öneriliyor. Bundan kastımız yürüyüş, su içi egzersiz ya da hafif hızda bisiklet sürmek olabilir. Haftada 1-2 gün kas kitlesini artırmak için direnç egzersizleri yapılabilir. Böylece fiziksel aktiviteyi düzenli hale getirerek hem hastaların ideal kiloya ulaşmasına hem kolesterol seviyesinin düşmesine hem de hipertansiyon ve diyabet gibi rahatsızlık varsa bunların daha optimal hale gelmesine, hastaların stres seviyesi düşürülerek kalp sağlığı açısından olumlu etkiler sağlanmış olur."

        - Kalp sağlığı için beslenme önerileri

        Bitkisel içeriklerden zengin hayvansal içeriklerden fakir olan "Akdeniz tipi" beslenme öneren Aydınyılmaz, sebze ve meyve tüketiminin de ihmal edilmemesini istedi.

        Aydınyılmaz, kalp sağlığı için kırmızı et tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "İşlenmiş ürünleri olarak salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş gıda tüketiminin de diğerlerine göre azaltılması lazım. Haftada 1-2 gün balık kalp açısından sağlıklı beslenme şekli. Düzenli fiziksel aktivitede bulunarak, sağlıklı beslenerek, sigara ve alkol tüketimini azaltarak neredeyse kalp krizi vakalarını yüzde 80'e kadar önleyebiliriz. Bu öneriler özellikle risk faktörlerine sahip bireyler için biraz daha önemli." ifadesini kullandı.

        40 yaş üzeri risk faktöründe olanların senelik muayeneye gelmesini isteyen Aydınyılmaz, "Özellikle kontrolsüz şeker hastalığı ve sigara tüketimi kalp damar sağlığını en olumsuz yönde etkileyen faktör olarak karşımıza çıkıyor. Sigara, alkol ve şeker hastalığı, kalp damar sağlığı açısından kalbin en büyük düşmanı. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite sigara ve alkolden uzak durmak kalp sağlığı açısından yeterli olacaktır." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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