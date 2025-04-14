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        Erzurum'da kar yağışı etkili oldu

        Erzurum'a etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:39
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        Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
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        Erzurum'a etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

        Kentte son günlerde aralıklarla yağan kar, öğleden sonra etkisini artırdı.

        Lapa lapa yağan karla beyaza bürünen kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Okula giderken yağışa yakalanan 17 yaşındaki öğrenci Yakup Yağmur, AA muhabirine, yaz mevsimini özlediğini söyledi.

        Kentte kış mevsiminin uzun sürdüğünü ifade eden Yağmur, "Erzurum'a bir türlü yaz gelmedi, üşüyoruz. Nisanda kar görünce şaşırdım, beklemiyordum. Batıda millet denize girmeye başladı, biz burada montları çıkaramadık." dedi.

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