Erzurum'da kar yağışı etkili oldu

Kentte kış mevsiminin uzun sürdüğünü ifade eden Yağmur, "Erzurum'a bir türlü yaz gelmedi, üşüyoruz. Nisanda kar görünce şaşırdım, beklemiyordum. Batıda millet denize girmeye başladı, biz burada montları çıkaramadık." dedi.

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