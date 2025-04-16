Erzurum'da "Otizm Konferansı" düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Otizm Farkındalık Günü nedeniyle "Otizm Konferansı düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'ndaki konferansın açılışında okunan İstiklal Marşı'na, otizmli Elif Ademoğlu işaret diliyle eşlik etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, otizmli bireyler ile ailelerinin karşılaştıkları zorlukların halen önemini koruduğunu söyledi.

Otizmli bireylerin ailelerinin, eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden sosyal hayata katılıma kadar pek çok alanda ciddi mücadeleler verdiğini ifade eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu noktada kurumların ve toplumun desteği otizmli bireylerin ve ailelerin yaşam kalitesi açısından büyük önem arz etmektedir. Üniversite olarak bizler otizm alanındaki bilimsel çalışmalarımızı ve toplumsal farkındalık projelerimizi artırarak katkı sunmaya devam edeceğiz. Ancak biliyoruz ki yapılacak daha çok şey var. Bizler üniversite olarak bilimsel bilgi üretmeye, ön bilgiyi toplumsal faaliyete dönüştürmeye kararlıyız."