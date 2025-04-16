Yeşilay'ın Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Gelecek Yarışması'na Erzurum'dan 6 bin 248 eser gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na 6 bin 248 öğrenciyle katılan Erzurum, ülkede en fazla katılım sağlayan il oldu.

Yeşilay, tarafından öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak amacıyla 2011'den beri düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın Erzurum ayağı tamamlandı.

Bağımlılıkla mücadele konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada, edebi ve görsel kategorilerde ilkokul, ortaokul ve liseler arası toplam 18 ödül belirlendi.

Jüri tarafından belirlenen ödüllü eserlerin sahipleri, Hamidiye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

- "Bu yarışmalarla gençlerimiz ve çocuklarımızla bir gönül köprüsü kurmuş oluyoruz"

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay, AA muhabirine, 100 yılı aşkındır derneğin bağımlılıkla mücadele ettiğini ve toplum için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Yarışmaların önemine dikkati çeken Tanay, "120 şubemiz 81 ilimiz arasında 6 bin 428 katılım ile Erzurum olarak ilk sıradayız. 2011 yılından beri düzenlenen "Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek" yarışmamızın amacı, çocuklarımızı bağımlılık konularında öncelikle farkındalık oluşturmak, onların duyarlılıklarını artırmak, yeteneklerini teşvik ederek başarılı olan öğrencilerimizi bu konuda ödüllendirmektir." dedi.

Edebi ve görsel olmak üzere iki ana kategoride şiir, hikaye, kompozisyon, deneme, anı, resim ve karikatür alanlarında eserlerin alındığını anlatan Tanay, "Belirlemeler sonucunda il birincimize 5 bin lira para ödülü de takdim edildi. Yeşilay'ın teşkilatlanmasında, koruyucu, önleyici ve müdahale kısmımız var. Şube olarak koruyucu, önleyici faaliyetlerde daha çok çalışıyoruz. Bu yarışmalarla gençlerimiz ve çocuklarımızla bir gönül köprüsü kurmuş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşilay'ın özellikle gençlerin bağımlılık konularında bilinçli olmalarına yönelik çalışmalar sürdürdüklerini işaret eden Tanay, "Burada koruyucu önleyici faaliyetler alanında gençlerimize ve çocuklarımıza daha çok önem veriyoruz. Çünkü onlar toplumumuzun geleceğimizin teminatı oldukları için ağaç yaşken eğilir misali, onları daha da ön planda tutuyoruz." diye konuştu.