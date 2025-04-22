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        Erzurum'da öğrenciler şehitleri anmak için tabyalara yürüdü

        Erzurum'da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı tabyalara yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:41
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        Erzurum'da öğrenciler şehitleri anmak için tabyalara yürüdü
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        Erzurum'da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı tabyalara yürüdü.

        Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda program düzenlendi.

        Erzurum-Pasinler kara yolundaki alanda toplanan öğrenciler, buradan ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tabyalara çıktı.

        İki vatandaşın da at üstünde öğrencilere eşlik ettiği yürüyüş sonunda tabyaları gezen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Okulun Müdürü Selçuk Göçken, burada yaptığı açıklamada, yürüyüşte duygulandığını söyledi.

        Göçken, yaklaşık 3 kilometre yürüdüklerini belirterek, "Temel amacımız öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini daha da özümseyip çevrelerinde meydana gelen olaylara duyarlılığının artırılması. Gazze için de yürüdük, elimizden geldiğince onlara dua ile destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Müdür Yardımcısı Burak Ekizler, yürüyüşe 64 öğrenci ile 5 öğretmenin katıldığını dile getirdi.

        Öğrencilere tarihi aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Ekizler, "Bu toprakları bizlere vatan kılabilmek için geçmişte çok büyük fedakarlıklar ve mücadeleler verilmiştir. Bugün sabrın ve inancın neticesinde buralardayız. Bizlere cennet vatanı emanet eden aziz şehitlerimizin mücadeleleri, yanımızdaki öğrencilere aktarmalıyız ki onlar da gelecek nesillere aktarabilsinler." diye konuştu.

        Öğrencilerden Nurgül Kasal da tabyaları gezerken çok heyecanlandığını ve gurur duyduğunu anlatarak, "Buraları görmek insanı çok duygulandırıyor." ifadesini kullandı.

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