Erzurum'da "Hane İçi Dijital Eğitim" konferansı düzenlendi

Erzurum'da aile içi bağların zayıflamasına neden olan dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla "Hane İçi Dijital Eğitim" konferansı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Aile Yılı" kapsamında Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, genel müdürlüğün Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Hikmet Azer, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, şube müdürleri, öğretmenler, aileler ve muhtarlar katıldı.

Konferansta, "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu, Aile Okulu 1 ve Aile Okulu 2" kurs programları tanıtıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Hikmet Azer, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Genel müdürlük olarak birçok faaliyet yapıp örgün eğitimdeki öğrencilere de hizmet verdiklerini ifade eden Azer, "Beşikten mezara kadar eğitim yapan genel müdürlüğüz. Bu anlamda 3 bin 400 programla hizmet vermekten gurur duyuyoruz. 2025 yılı 'Aile Yılı', özellikle aile konusu, aile eğitimleri, ebeveyn destekli eğitim bizim için çok kıymetli ve önemli. Aile, temel yapı taşımız, son kalemiz, sığınağımız, hatta geleceğimiz." dedi.

Azer, ailenin içselleşme yönünde büyük tehdit altında olduğunu, bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in göreve başladığında en önemli çalışma alanlarından birisini aile olarak belirlediğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde velilere düşen görev ve sorumluluklar ile ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik velileri bilinçlendirmek amacıyla "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu, Aile Okulu 1 ve Aile Okulu 2" kurslarının halk eğitim merkezleri aracılığıyla uygulamaya konulduğunu anlatan Azer, "Bu okul ve kurslara ebeveynleri davet eden afişler hazırladık. Burada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni, sosyal hayatı tanıtıyoruz, ailece zaman geçirmenin değerini vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Azer, kültürel değerler ve çevre bilinci gibi etkinliklerle aile ile çocuk arasında bağ kurmayı hedeflediklerini vurgulayarak, konferansta aile içi dijital eğitim konusunu ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan da sosyal medya platformlarının yaygınlaştığına ve kullanıcı sayılarının arttığına işaret ederek, "Türkiye sosyal medya toplumu oldu, günün 3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz. Artık hayatımızı oradan idame ettiriyoruz, bir de buna yapay zeka eklendi. Bu dünya öyle bir alem oldu ki çok ilginç şeyleri hızlı şekilde görüyoruz. Dün İstanbul'da meydana gelen depremi sosyal medyadan da bütün gün izledik. Yalan, yanlış, provokasyonlar gördük, o yüzden sosyal medya sadece sosyal medya değildir, ayrı dünyası var." ifadelerini kullandı.