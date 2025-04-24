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        Erzurum'daki bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde sigara vermediği gerekçesiyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:06
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        Erzurum'daki bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde sigara vermediği gerekçesiyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Müftüsolakzade Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan Onur Burak Ö. (18), Kadir İ. (16) ile Bedirhan A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan Onur Burak Ö. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İki gün önce Onur Burak Ö, Kadir İ. ile Bedirhan A., mahallede yürüyüş yapan C.Ö'den sigara istemiş, üzerinde sigara olmadığını belirten C.Ö, çıkan kavgada bıçakla yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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