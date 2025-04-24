Erzurum'daki bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Müftüsolakzade Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan Onur Burak Ö. (18), Kadir İ. (16) ile Bedirhan A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde sigara vermediği gerekçesiyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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