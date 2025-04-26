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        Erzurum'da bataklıkta mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bataklıkta mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:30
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        Erzurum'da bataklıkta mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bataklıkta mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı.

        Paşapınarı mevkisinde bir koyunun bataklık alanda mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla koyunu mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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