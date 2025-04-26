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        Ticaret Bakanı Bolat, Erzurum'da bazı ziyaretlerde bulundu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) programlarına katılmak üzere geldiği Erzurum'da bazı ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:53 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:59
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        Ticaret Bakanı Bolat, Erzurum'da bazı ziyaretlerde bulundu
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) programlarına katılmak üzere geldiği Erzurum'da bazı ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Bolat, EİT 2025 yılı "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'daki programları kapsamında, ilk olarak valiliği ziyaret etti.

        Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüşüp kentteki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçti.

        Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüşen Bolat, kentteki yatırım projelerini inceledi.

        Bakan Bolat, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret edip İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya geldi.

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