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        SOLOTÜRK "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:12
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        SOLOTÜRK "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da SOLOTÜRK ekibi, Miting Alanı Meydanı ve Olimpiyat Parkı üzerinde gösteri uçuşları yaptı.

        Alana gelen vatandaşlar, akrobasi uçuşlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

        İzleyicilerinden alkış alan gösterinin ardından vatandaşlar, uçuşu alandan yöneten askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ekip, saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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