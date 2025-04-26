Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz, bunu sadece TOBB Başkanı olarak değil 150 ülkenin iş dünyasının başkanı olarak da her ortamda söylüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz, bunu sadece TOBB Başkanı olarak değil 150 ülkenin iş dünyasının başkanı olarak da her ortamda söylüyoruz." dedi.

        Hisarcıklıoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da bir otelde düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nun ilk oturumuna moderatörlük etti.

        Forumda olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzurum Ticaret Borsası ile foruma destek verdiklerini söyledi.

        Küresel ekonominin büyük bir küresel türbülanstan geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın pek çok bölgesindeki jeopolitik gerilimler ve çatışmalara ilave olarak karşımızda aniden beliren ticaret savaşları ihtimali küresel çapta belirsizlikleri daha da arttırdı." diye konuştu.

        Ekonominin etkilenmesiyle ilgili Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

        "Her sabah uyandığımızda artık ilk baktığımız ABD başkanının hangi sürpriz kararı aldığı veya dün söylediğinden 180 derece nasıl geri döndüğü oluyor. Bugün yazılan senaryolar yeni gelen açıklama ile ertesi günde hiçbir anlamı kalmıyor. Özetle dünyada herkes işi gücü bırakmış bulanık suda balık avlamaya çalışıyor. IMF geçtiğimiz salı günü küresel ekonomik görünüm raporunda açıkladı. Rapor küresel ekonomide yeni dönemin başlamakta olduğunu söylüyor. Bu yeni dönem belirsizliklerin artacağı, dünyada enflasyonun yükseleceği, küresel ticaretin ivme kaybedeceğini, netice olarak dünyada ekonominin daha yavaş büyüyeceğini söylüyor. Dünyada 200 ülkeden 127'sinde büyüme oranlarının önce tahminlerinden daha düşük olacağı ifade ediliyor. Tüm bu karmaşa içinde iş dünyası olarak biz şunu söylüyor, şunu savunuyoruz; Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Bunu sadece TOBB Başkanı olarak değil 150 ülkenin iş dünyasının başkanı olarak da her ortamda söylüyoruz. Çünkü bu tür adımlar zincirleme tepkilere yol açar."

        Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti

        "Karşılıklı misillemeler, artan maliyetler, bozulan tedarik zincirleri, yatırım planlarının ertelenmesi ve düşen bir refah seviyesini getirir, bunu 1929'da Amerika Buhranı'nda hep beraber gördük. Dünyada maalesef aşırı uçların güçlendiğini de o dönemde gördük. Bu kapsamda iş dünyaları olarak diyoruz ki ticaret olmadan yatırım olmaz, yatırım olmadan istihdam olmaz, istihdam olmadan da refah olmaz. Onun için bütün dünyada karar alıcı siyasilere diyoruz ki bizim önümüzü açın sizden başka bir şey istemiyoruz. Dünya ekonomisinin gelişmesi için bundan başka yapacağımız yok. Akademisyenliğinin yanı sıra özel sektörde de içimizde önemli görevlerde bulunmuş Ticaret Bakanı Ömer Bolat olarak sergilediği emek ve çalışma sayesinde ülkemizin mal ve hizmet ihracatında dünya pazarlarından aldığımız pay ilk defa alkışlanacak bir durum yüzde 1'in üzerine çıktı. İnşallah hedefimiz daha büyük, bundan sonraki hedef yüzde iki."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Palandöken Ekonomi Forumu" panelinde konuşt...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Palandöken Ekonomi Forumu" panelinde konuşt...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, "Palandöken...
        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, "Palandöken...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da Palandöken Ekonomi Forumu başladı
        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da Palandöken Ekonomi Forumu başladı