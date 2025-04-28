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        Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin pistleri ahşapla yenileniyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) müsabakalara ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinin pistleri, beton zeminde meydana gelen kabarmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin ardından ahşapla yenileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:21
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        Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin pistleri ahşapla yenileniyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) müsabakalara ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinin pistleri, beton zeminde meydana gelen kabarmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin ardından ahşapla yenileniyor.

        Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan tesisin zemininde kayma sonucu 2015 yılında tadilat gördü. 2017 EYOF müsabakalarında kullanılan tesis son yıllarda başlayan zemin kabarması nedeniyle atlayışa kapatıldı.

        Beton bölümünde başlatılan çalışmalarla pisti ahşap olarak yenilenecek atlama kulelerinde, 3'ü antrenman, 2'si de profesyonel sporcular için 5 ana rampa bulunuyor.

        - "Betondaki kabarmalar nedeniyle atlamaların sıkıntı doğuracağı raporlandı"

        Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, kulelerin şimdiye kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

        Betondaki hasar nedeniyle tadilat başlattıklarını ifade eden Çakmur, "Betondaki bazı kabarmalardan dolayı Uluslararası Kayak Federasyonu ve Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurulu atlamanın sıkıntı doğuracağını raporladı. Bunlarla birlikte onarım projesi sunduk ama dünyadaki uygulamalardaki bu onarım faaliyetleri beton kısımlarının tamamını ele aldığı için büyük bir maliyetle karşılaştık." dedi.

        Çakmur, yapılan çalışmalarla tesisten daha uzun süre verim alacaklarını ifade ederek, "İşletme maliyetleri göz önünde bulundurduğumuz ve dünyadaki uygulamaları incelediğimizde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla atlama kulelerinin pist kısmının ahşaba dönüştürülmesine karar verildi. Bakım çalışmalarıyla birlikte beton kısımların ahşaba dönüştürülecek." diye konuştu.

        - "Kar ezme makinelerini taşıyabilecek bir sistemle yerleştirilecek"

        Bu alanda bilinen firmalarla çalıştıklarını dile getiren Çakmur, şöyle devam etti:

        "Dünyada bu projeleri çizen 2-3 önemli büyük firma bu işi ele aldı. Biz de yurt dışında bu işleri yapan proje firmasıyla çalıştık. Bu ahşaplar bizim bildiğimiz ahşaplar değil. Bunlar belli kalitedeki ağaçlardan yapılan ve kimyasal uygulamalarla güçlendirilip soğuğa ve ıslak zeminlere dayanıklı olan ahşaplar. Özel imalatlarla getirilecek ve kar ezme makinelerini taşıyabilecek bir sistemle yerleştirilecek. Şu anda pistlerin altındaki çeliklerle ilgili bir işlem yapmayacağız. Çeliğin üzerine dizileceği için hassas ve teknik bir konu. İnşallah bu projeyi yürütüp hayata geçirdiğimiz zaman uzun süre kullanacağımız pistlerimiz olacak."

        Kulelerde daha önce de onarım yapıldığını anımsatan Çakmur, fore kazıkların ölçümlerinin yapıldığını ve herhangi bir deformasyon tespit edilmediğini ancak çelik kısımların onarım gerektiren bazı yerlerine de bakım yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Önceki gibi büyük bir onarım gerektirmeyecek. Pistlerimiz ahşaba döndükten sonra rampalarımızda soğutma sistemleri ve ışıklandırmalar, rüzgar perdeleri eklenecek. Daha kaliteli olarak uluslararası federasyonun tescil edeceği iyi bir pist haline getireceğiz. İmalatı yapan firma bu ağaçları Türkiye'de bulduğunu beyan etti ve araştırmaları devam ediyor. Bunlar geldiğinde hemen dizmeyeceğiz. Erzurum Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında test ettirip raporladıktan sonra imalatına başlatacağız. Proje kapsamında üniversiteden aldığımız rapor onaylarsa bu ahşap kısımları dayanıklılığına göre dizilim yapılacak. Eğer bu testi geçerse yurt içinden, yoksa yurt dışına döneceğiz. Çalışmalar bu süreçte netleşecek ve biz yaklaşık maliyetle ihaleye çıktık ama ön göremediğimiz kısımlar olursa bunlar tekrar bakanlığımız tarafından değerlendirilecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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