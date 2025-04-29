Erzurum'da "60+ Tazelenme Üniversitesi" programına yönelik işbirliği protokolü imzalandı

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi" programının oluşturulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

ETÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki 60 yaş ve üzeri bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla Erzurum Kongre Binasında düzenlenen işbirliği protokolü törenine, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, Erzurum Valiliği programın kamu kurumlarıyla koordinasyonunu sağlayacak, finansal destek kaynaklarına yönelik rehberlik edecek ve yaşlı bireylerin programa katılımını teşvik edecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ise katılımcılara ulaşım, sosyal tesis kullanımı ve lojistik destek sağlayarak belediyeye ait tesisleri eğitime uygun hale getirecek, eğitim ve sosyal etkinliklerin tanıtımını yapacak ve bünyesindeki eğitmenlerle programı destekleyecek.