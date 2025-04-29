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        Tarım Kredi Yem AŞ 14. yem fabrikasını Erzurum'a kuracak

        Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraklerinden Tarım Kredi Yem AŞ, 14. yem fabrikasının Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:25
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        Tarım Kredi Yem AŞ 14. yem fabrikasını Erzurum'a kuracak
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        Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraklerinden Tarım Kredi Yem AŞ, 14. yem fabrikasının Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacağını duyurdu.

        Tarım Kredi Yem AŞ'den yapılan açıklamada, Tarım Kredi Grubu iştiraki olarak ülke hayvancılığına katma değer sağlayan Tarım Kredi Yem AŞ'nin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

        Bu kapsamda, 14. yem fabrikası yatırımının Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'nde başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "40 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilecek olan yeni fabrikamız, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Saatte 15 ton üretim kapasitesine sahip, tam otomasyon destekli modern bir tesis olarak tasarlanan fabrikamızda 13 bin ton kapasiteli ham madde deposu da yer alacaktır. Yeni yatırımımızla birlikte bölgede yeni istihdam alanı oluşturması hedeflenirken, Erzurum ve çevresindeki üreticilerimize kaliteli ve ekonomik yem tedarikinde önemli bir merkez oluşturmayı amaçlıyoruz."

        Tarım Kredi Yem AŞ'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin yanında olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, şirketin, Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının ürettikleri tahıl ürünlerini değerlendirmeyi sürdüreceği vurgulandı.

        Açıklamada, Tarım Kredi Yem AŞ'nin tarım ve hayvancılığın temelini oluşturan yem sektöründe yatırım ve üretim gücünü artırdığı ifade edildi.

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