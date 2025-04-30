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        Erzurum'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:24 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:24
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        Erzurum'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        İlçe merkezindeki Yeşil Mahalle'de akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Emrah K. (41), Recep Y'yi (38) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri şüpheli Emrah K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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