Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Dumlu Mahallesi 2. Küme Evler Sokak'taki bir müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Erzurum ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Erzurum ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Yeşilay Erzurum Şubesi "Bağımlılıkla Mücadele İstişare Toplantısı" yaptı
        Yeşilay Erzurum Şubesi "Bağımlılıkla Mücadele İstişare Toplantısı" yaptı
        Erzurum'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, vatandaşların sorunlarını yerin...
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, vatandaşların sorunlarını yerin...
        Erzurum'da ters yöne girip 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Erzurum'da ters yöne girip 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Erzurum'da firari hükümlü saklandığı çalılıklarda dronla tespit edildi
        Erzurum'da firari hükümlü saklandığı çalılıklarda dronla tespit edildi