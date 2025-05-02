Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı

Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, araçtaki sürücü ile Ercan Bozkuş ve Kadir Özkaş yaralandı. Aynı araçtaki E.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Vatandaşların durumu bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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