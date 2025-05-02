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        Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 4 kişiden 3'ü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 23:21 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:26
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        Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 4 kişiden 3'ü yaralandı.

        Furkan Kamacı'nın kullandığı 71 EK 177 plakalı otomobil, Palandöken ilçesindeki İkinci Tuzcu Küme Evleri poligon mevkiindeki yoldan dereye yuvarlandı.

        Vatandaşların durumu bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan 4 kişi ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kazada, araçtaki sürücü ile Ercan Bozkuş ve Kadir Özkaş yaralandı. Aynı araçtaki E.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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