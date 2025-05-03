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        Erzurum'da sağlık çalışanları 77 haftadır Gazze için yürüyor

        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:19
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        Erzurum'da sağlık çalışanları 77 haftadır Gazze için yürüyor
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        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        ​​​​​​​Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Esra Ceren Karaoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak 77 haftadır sessiz yürüyüşlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Zulmün her türlüsünün karşısında olduklarını, özellikle çocuklara karşı açılmış bir savaş varken hayatın olağan akışında devam etmesinin mümkün olmadığını vurgulamak için toplandıklarını ifade eden Karaoğlu, "7 Ekim'den beri 574 gün geçti ve hala Filistin'deki zulüm azalmadan artarak devam ediyor. İşgalci siyonist topluluk, Filistin'deki bebeklerin ve çocukların üzerine hiç durmadan tonlarca ağırlıktaki kullanılması yasak olan bombaları atıyor. Keskin nişancılar, çocukları hedef alıyor." dedi.

        - Boykot çağrısı

        Filistinlilerin sadece bombalarla değil, aynı zamanda açlıkla da şehit olduğuna dikkati çeken Karaoğlu, şöyle konuştu:

        "İsrail'in 2 Mart'tan bu yana tek koli dahi yardım girişine izin vermediği Gazze'de gıda ve ilaç sıkıntısı giderek derinleşiyor. Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 7 haftadır süren ablukanın 7 Ekim 2023'ten sonraki ilk dönemden daha ağır olduğunu aktardı. 7 Ekim'den bu yana 53'ten fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

        İHH, 12 farklı ülkeden yüzlerce gönüllüyle 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi topladı ve bu yardımları özgürlük filo gemileriyle Filistin'e götürmek için yola çıktı ama terörist İsrail devleti, gemi henüz Malta açıklarındayken siyonist kıyılarından 2 bin kilometre açıklıkta ve uluslararası sulardayken dronlarla saldırdı. Saldırı sonrası gemide yangın çıktı ve batma tehlikesi yaşadı. Bu olay İsrail'in sadece Filistinliler için değil, siyonist olmayan herkes için tehdit olduğunu bir kere daha gösterdi."

        Karaoğlu, İsrail'e rahatsızlık verecek her şeyi yapmaları gerektiğini belirterek, İsrail'in can damarı olan markaların boykot edilmesini gerektiğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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