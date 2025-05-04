Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, oldukça stresli ve tempolu bir maç oynadıklarını söyledi.

Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından gelen galibiyetin önemli olduğunu anlattı.

Rakiplerinin tempolu bir oyun oynadığını belirten Kutlu, "Bu kadar stresli ve yüksek tempolu bir maçta çok diri, son haftalarda ritmini bulmuş ve iyi sonuçlar alan bir takıma karşı gerçekten çok iyi bir futbol oynadık. Rakibimizin hemen hemen hiç gol pozisyonu yoktu, VAR'dan dönen pozisyonları haricinde. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. 5-6 tane yüzde 100 diyebileceğimiz pozisyonumuz vardı." diye konuştu.

Kutlu, play-off potasına girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kadar stresli bir maçta hem de taraftarlarımızdan mahrum şekilde böyle bir performans ortaya koydukları oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün play-off potasını garantilemiş bir takım olarak tabii ki ilk 2'den çıkmak istiyorduk. Hedefimiz başlangıçta ne play-off ne de ilk 2 sırasında yer almaktı. Çünkü bir geçiş sezonu yaşadık. Birçok dezavantajımız vardı ama oyuncularımızın gösterdiği performans bizi ve camiayı heyecanlandırdı. İlk 2 için son haftalara kadar mücadelemizi sürdürdük."