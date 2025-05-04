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        Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, oldukça stresli ve tempolu bir maç oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 20:07 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:07
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        Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, oldukça stresli ve tempolu bir maç oynadıklarını söyledi.

        Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından gelen galibiyetin önemli olduğunu anlattı.

        Rakiplerinin tempolu bir oyun oynadığını belirten Kutlu, "Bu kadar stresli ve yüksek tempolu bir maçta çok diri, son haftalarda ritmini bulmuş ve iyi sonuçlar alan bir takıma karşı gerçekten çok iyi bir futbol oynadık. Rakibimizin hemen hemen hiç gol pozisyonu yoktu, VAR'dan dönen pozisyonları haricinde. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. 5-6 tane yüzde 100 diyebileceğimiz pozisyonumuz vardı." diye konuştu.

        Kutlu, play-off potasına girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu kadar stresli bir maçta hem de taraftarlarımızdan mahrum şekilde böyle bir performans ortaya koydukları oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün play-off potasını garantilemiş bir takım olarak tabii ki ilk 2'den çıkmak istiyorduk. Hedefimiz başlangıçta ne play-off ne de ilk 2 sırasında yer almaktı. Çünkü bir geçiş sezonu yaşadık. Birçok dezavantajımız vardı ama oyuncularımızın gösterdiği performans bizi ve camiayı heyecanlandırdı. İlk 2 için son haftalara kadar mücadelemizi sürdürdük."

        Hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getiren Kutlu, "Çok önemli play-off maçlarımız var. Tabii ki hedefimiz buraya kadar getirdiğimiz süreçten sonra Süper Lig'e çıkmak. Bu bize çok yakışacak. Play-off'larda sonuna kadar savaşacağız. Sonuna kadar birlikteliğimizi göstereceğiz ve Süper Lig'e çıkmak için her şeyi deneyeceğiz. İnşallah sonunda iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - Central Hospital Ümraniyespor cephesi

        Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı da oyuncuların performansından memnun kaldığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Yenilmiş olmamıza rağmen oyuncularımın arzusundan memnunum. İlk golü yediğimiz dakikaya kadar çok iyi oynadılar. 20. dakikaya kadar gol pozisyonumuz vardı fakat golden sonra biraz düşüş yaşadık. Psikolojik olarak play-off'ta kalmayı belki çok istiyorlardı. Bu maç bizim için o anlamda çok önemliydi ancak sonraki süreç sıkıntılı geçti. Erzurumspor bizden biraz daha akıllıca oynadı. Onları da tebrik ediyor play-off'larrda başarılar diliyorum. Oyuncularım play-off'lara kalma adına bize bir heyecan yaşattı. Çok aşağılardan gelmiştik, yetiştiremedik. Hepsinin emeğine sağlık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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