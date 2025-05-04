Erzurum'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Erzurum'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
N.K. idaresindeki 25 ACG 917 plakalı hafif ticari araç, Doktor Refik Saydam Caddesi'nde Erzurum Valiliği karşısında, seyir halindeyken alev aldı.
Aracın motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
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