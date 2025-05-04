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        Erzurum'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 23:56 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:56
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        Erzurum'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Erzurum'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.

        N.K. idaresindeki 25 ACG 917 plakalı hafif ticari araç, Doktor Refik Saydam Caddesi'nde Erzurum Valiliği karşısında, seyir halindeyken alev aldı.

        Aracın motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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