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        Erzurum'da Alvarlı Efe Hazretleri için anma programı yapıldı

        –Erzurum'da Alvarlı Efe Hazretleri için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:17
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        Erzurum'da Alvarlı Efe Hazretleri için anma programı yapıldı
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        –Erzurum’da Alvarlı Efe Hazretleri için anma programı düzenlendi.

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) etkinlikleri kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Pasinler Kaymakamlığı ve Pasinler Belediyesi tarafından düzenlenen Alvarlı Efe Hazretleri'ni anma programı, İbrahim Erkal Dadaş ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program da Kur’an- Kerim okundu.

        Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş, programda yaptığı konuşmada, Alvarlı Efe Hazretleri'ni geç olsa da Erzurum’a geldikten sonra tanıdığını belirterek, "Onlar güzel yaşadılar ve güzel hatıralar bıraktılar. Biz de o güzellikleri hem anlatıyoruz hem de yaşama gayreti içerisindeyiz. Onlar nurani silsilesinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Fakat ölümden sonra çok az kişi yaşar. Ölümden sonra yaşayanlardan bir tanesi de Efe hazretleridir. Onun için 'ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme' felsefesi içerisinde hayatlarını yaşamış, adeta hayatın nabzını tutmuş." dedi.

        Göktaş, Alvarlı Efe Hazretleri'nin hayatından hatırlar da paylaştı.

        Konuşmanın ardından TRT sanatçıları tarafından çeşitler eserler seslendirildi.

        Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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