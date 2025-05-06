Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Avrupa'dan altın madalyayla dönen Yıldıran, çalıştığı hastanede başarı belgesiyle ödüllendirildi

        Estonya'da yapılan "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda senyörler kategorisinde altın madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran'a çalıştığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde çiçek ve başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'dan altın madalyayla dönen Yıldıran, çalıştığı hastanede başarı belgesiyle ödüllendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Estonya'da yapılan "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda senyörler kategorisinde altın madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran'a çalıştığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde çiçek ve başarı belgesi verildi.

        Hastanede araştırma görevlisi olarak çalışan Yıldıran, 16-17 Nisan'da Estonya'da yapılan şampiyonada 61 yaş üzeri kategoride altın madalya kazandı.

        Madalyayla memleketi Erzurum'a dönen Yıldıran, hastanenin başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör tarafından ödüllendirildi.

        Başhekim Tör, Yıldıran'ı makamında ağırlayarak kendisine çiçek ve başarı belgesi verdi.

        Yıldıran'ın hayatını spora adadığını ifade eden Tör, "Burada 20'ye yakın çocuğumuzu yetiştiriyor. Estonya'da aldığı altın madalya göğsümüzü kabarttı. Hastanemizden böyle bir arkadaşımızın çıkması bizi gururlandırdı."dedi.

        Sporcu Mustafa Kemal Yıldıran da başhekim Tör'ün kendilerine destek olduğunu anlatarak "Başhekimimiz imkan sağlayarak çalışmalarımızı pekiştirdi, kendisine teşekkür ediyorum. Başarımız da büyük ihtimalle bu katkıyla oldu. Amacımız tabii ki altyapıdaki küçük çocuklarımızın istikbale kavuşması. Ülkemizin marşını yurt dışında okutarak mücadele vermeleri için çalışıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda yarışmamım tek amacı, küçük kardeşlerimize örnek teşkil etmek, onların da bu yaşlara gelseler dahi bayrağımızı taşıyacaklarına inanmaları için gayret ediyorum. Bu gayretim ölene kadar devam edecek. İnşallah daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedaviye alındı
        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedaviye alındı
        Erzurum'da 176 araç trafikten menedildi
        Erzurum'da 176 araç trafikten menedildi
        Erzurum'da eski mahalle yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor
        Erzurum'da eski mahalle yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor
        'Silivri ve Marmaraereğlisi depremleri doğudan batıya deprem göçünün göster...
        'Silivri ve Marmaraereğlisi depremleri doğudan batıya deprem göçünün göster...
        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '05.05.2025' yazdırdı
        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '05.05.2025' yazdırdı
        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '5.5.2025' yazdırdı
        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '5.5.2025' yazdırdı