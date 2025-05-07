Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da çobanların bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, tedavi ve koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da çobanların bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, tedavi ve koruma altına alındı.

        İlçedeki Yayla yolunda bitkin halde ayı yavrusu gören çobanlar, durumu Yukarı Mahalle Muhtarı Oktay Kaymak'a bildirdi.

        Yavru ayının annesinin gelmemesi üzerine durum, Kaymak tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

        Ekiplerce teslim alınan yavru ayı, bakım ve tedaviye alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan ayı yavrusu, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya uyum sağlayabilecek duruma geldiğinde yaşam alanına bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Erzurum'da düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı" sona erdi
        Erzurum'da düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı" sona erdi
        Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
        Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. OSB'deki çalışmaları inceledi
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. OSB'deki çalışmaları inceledi
        Erzurum'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
        Avrupa'dan altın madalyayla dönen Yıldıran, çalıştığı hastanede başarı belg...
        Avrupa'dan altın madalyayla dönen Yıldıran, çalıştığı hastanede başarı belg...
        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedaviye alındı
        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedaviye alındı