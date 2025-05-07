Erzurum'da çobanların bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan ayı yavrusu, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya uyum sağlayabilecek duruma geldiğinde yaşam alanına bırakılacak.

Yavru ayının annesinin gelmemesi üzerine durum, Kaymak tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, tedavi ve koruma altına alındı.

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