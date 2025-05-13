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        Erzurum'da jandarmanın kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

        Erzurum'da jandarma ekipleri, ilçelerde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:48
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        Erzurum'da jandarmanın kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor
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        Erzurum'da jandarma ekipleri, ilçelerde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışması yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Aziziye, Aşkale ve Şenkaya ilçelerinde bilgilendirici faaliyetler düzenlendi.

        "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında kahvehane ve iş yerlerinin yanı sıra mahallelere de giden jandarma personeli, vatandaşları kadına yönelik şiddetin etkileri ve şiddeti önlemeye yönelik konular hakkında bilgilendirdi.

        Toplamda 675 vatandaşa bilgilendirici faaliyette bulunan jandarma, kadınların şiddet karşısında hızlı şekilde yardım alabilmelerini sağlayan Kadın Acil Destek Uygulamasını da (KADES) tanıtarak cep telefonlarına nasıl yükleneceğini anlattı.

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