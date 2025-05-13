Erzurum'da jandarmanın kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

Toplamda 675 vatandaşa bilgilendirici faaliyette bulunan jandarma, kadınların şiddet karşısında hızlı şekilde yardım alabilmelerini sağlayan Kadın Acil Destek Uygulamasını da (KADES) tanıtarak cep telefonlarına nasıl yükleneceğini anlattı.

"Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında kahvehane ve iş yerlerinin yanı sıra mahallelere de giden jandarma personeli, vatandaşları kadına yönelik şiddetin etkileri ve şiddeti önlemeye yönelik konular hakkında bilgilendirdi.

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