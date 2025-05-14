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        Erzurum'a mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı

        Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:50
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        Erzurum'a mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı
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        Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.

        Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

        Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.

        İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.

        Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

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