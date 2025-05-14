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        Şiddetli baş ağrısının beyin kanamasından olduğu anlaşıldı, ameliyatla sağlığına kavuştu

        Ağrı'da şiddetli baş ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen hasta, Erzurum Şehir Hastanesindeki ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:57
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        Şiddetli baş ağrısının beyin kanamasından olduğu anlaşıldı, ameliyatla sağlığına kavuştu
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        Ağrı'da şiddetli baş ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen hasta, Erzurum Şehir Hastanesindeki ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Ağrı'da yaşayan 59 yaşındaki 9 çocuk babası Memed Dalmaz, üç hafta önce ani gelişen çok şiddetli baş ağrısıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkik ve anjiyografi işleminde, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Dalmaz, tedavi için Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Burada yoğun bakıma alınan Dalmaz, beyin ve sinir cerrahı Opr. Dr. Eray Serhat Aktan ve ekibince yapılan, yaklaşık 5 saat süren ameliyata alındı. Beynindeki damar yumağı alınan Dalmaz, iki haftalık yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve bir süre serviste yapılan takip sonrası taburcu edildi.

        Beyin ve sinir cerrahı Dr. Aktan, gazetecilere, operasyonda hastanın sağ taraftan kafatasını açıp beynin içindeki damar yumağını çıkardıklarını söyledi.

        Zamanında tedavi yapılmadığında, hastada nörolojik sıkıntılar, konuşma bozukluğu, kuvvet kaybı, sara nöbeti ve felç gibi nörolojik ciddi sorunlardan, ölüme kadar götürecek büyük sıkıntılar olabileceğini ifade eden Aktan, şunları kaydetti:

        "Genellikle damar yumaklarını beyin kanaması anında görüyoruz çünkü öncesinde hastalar semptom vermiyor, baş ağrısıyla gidip damar yumağı tanısı alması çok çok nadir. Baş ağrısıyla hastamız gidiyor, ardından tomografide beyin kanamasını görüyoruz. Bu hastaların genellikle yüzde 50'si kanama anında bile hayatını kaybederken geri kalan yüzde 50'sine ulaşabiliyoruz. Çok sık görülmese de azımsanamayacak kadar böyle vaka durumları var. "

        Hasta Memed Dalmaz da sabah evden çıktığında mide bulantısı yaşadığını anlatarak "Çok şiddetli baş ağrısı başladı, hastaneye gittim. Erzurum'a sevk ettiler. Şimdi çok iyiyim, herkesten Allah razı olsun. Doktorlara, sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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