Video izleyerek başladığı el sanatında tarihi figürleri halıya resmediyor

FARUK KÜÇÜK - Erzurum'da yaşayan 30 yaşındaki Şeyma Sezer, 7 yıl önce video izleyerek başladığı halıya resim işleme sanatında, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmayı başardı.

Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan 1 yıl sonra video izleyerek el sanatıyla ilgilenmeye başlayan Sezer, sıkı bir çalışmayla el becerisini geliştirdi.

Tarihi şahsiyetleri, Türk kültürünü simgeleyen objeleri ve kuşları temin ettiği halılara resmeden Sezer, el emeği ürünlerini satarak kazanç sağlıyor.

Yapraklara da Çin iğnesi tekniğiyle figürler nakşeden Şeyma Sezer, AA muhabirine, bu sanata hobi olarak başladığını ve izlediği videolarla tasarımlar yaptığını söyledi.

Çalışmalarında Erzurum'un geleneksel ve yöresel detaylarına dikkati çekmeye çalıştığını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Halı çalışmamda ilk önce tarihi bir şahsiyet olan Nene Hatun'u resmettik. Nene Hatun tablosu takipçilerimiz tarafından çok sevildi, çok takdir gördü. Halı motifleri ile tarihi şahsiyetleri birbirlerine harmanlayıp ortaya bir tasarım sunuyoruz. Sosyal medyada ilk sayfamızı açtığımızda çok müşterimiz yoktu ama ilerleyen yıllarda çabayla çalışmalarım sürdü ve bir talep oluştu. Bununla birlikte ev bütçesine de katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda devletimizin bize sunduğu evde çalışan bayanlar için 'vergi muaf belgesi' oluyor. Vergi muaf belgelerimizi de çıkardık. Bu şekilde müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz."