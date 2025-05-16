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        Video izleyerek başladığı el sanatında tarihi figürleri halıya resmediyor

        FARUK KÜÇÜK - Erzurum'da yaşayan 30 yaşındaki Şeyma Sezer, 7 yıl önce video izleyerek başladığı halıya resim işleme sanatında, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:03
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        Video izleyerek başladığı el sanatında tarihi figürleri halıya resmediyor
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        FARUK KÜÇÜK - Erzurum'da yaşayan 30 yaşındaki Şeyma Sezer, 7 yıl önce video izleyerek başladığı halıya resim işleme sanatında, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmayı başardı.

        Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan 1 yıl sonra video izleyerek el sanatıyla ilgilenmeye başlayan Sezer, sıkı bir çalışmayla el becerisini geliştirdi.

        Tarihi şahsiyetleri, Türk kültürünü simgeleyen objeleri ve kuşları temin ettiği halılara resmeden Sezer, el emeği ürünlerini satarak kazanç sağlıyor.

        Yapraklara da Çin iğnesi tekniğiyle figürler nakşeden Şeyma Sezer, AA muhabirine, bu sanata hobi olarak başladığını ve izlediği videolarla tasarımlar yaptığını söyledi.

        Çalışmalarında Erzurum'un geleneksel ve yöresel detaylarına dikkati çekmeye çalıştığını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

        "Halı çalışmamda ilk önce tarihi bir şahsiyet olan Nene Hatun'u resmettik. Nene Hatun tablosu takipçilerimiz tarafından çok sevildi, çok takdir gördü. Halı motifleri ile tarihi şahsiyetleri birbirlerine harmanlayıp ortaya bir tasarım sunuyoruz. Sosyal medyada ilk sayfamızı açtığımızda çok müşterimiz yoktu ama ilerleyen yıllarda çabayla çalışmalarım sürdü ve bir talep oluştu. Bununla birlikte ev bütçesine de katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda devletimizin bize sunduğu evde çalışan bayanlar için 'vergi muaf belgesi' oluyor. Vergi muaf belgelerimizi de çıkardık. Bu şekilde müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz."

        - "Ayak altındaki yaprakları da baş tacı yapıp sanata dönüştürdük"

        Sezer, evde iki çocuğuyla zaman geçirdiğini ve boş vakitlerinde bu çalışmaları yaptığını belirterek, üretim yapma gayretinde olduğunu anlattı.

        Bundan sonraki çalışmalarında Anadolu'nun fethini gerçekleştiren Sultan Alparslan, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve tasavvuf edebiyatından şahsiyetleri yapmayı hedeflediğini dile getiren Sezer, "Ayak altındaki yaprakları da baş tacı yapıp sanata dönüştürdük. Yaprak, Çin iğnesi teknikleri ile tek kat iplerle işlendi. Kesinlikle yaprak işlemesi boya değil, iğne ve iplikle yapıldı. Hepsi el işçiliği ile tek tek işleniyor. Yaprağı da aynı şekilde narin bir şekilde kırmadan, dökmeden işlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Geleneklerin unutulmaya yüz tuttuğuna değinen Sezer, şunları kaydetti:

        "Toplum olarak geleneklerimizi çok unuttuk. Geçmişten gelen yaşamımız, nostalji yaşamamız tarih olma yolunda gidiyor. Ben bunu unutturmak istemiyorum. Evlatlarıma da benden sonra gelecek insanlara da Erzurum halkına da Türkiye'de bunu hatırlatmak adı altında ürünlerimde hep nostalji, eskiyi, geleneklerimizde olan detayları işlemeye çalışıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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