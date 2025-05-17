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        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için yürüdü

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 79'üncü haftada da yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:38
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        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için yürüdü
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        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 79'üncü haftada da yürüyüş yaptı.

        ​​​​​​​Kent merkezindeki Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlıkçılar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla kalenin içinde yürüdü.

        Aile hekimi Dr. Ahmet Kar, grup adına yaptığı açıklamada, bir çocuğun son nefesini izlerken hiçbir şey yapamamanın çaresizliğiyle, bir annenin paramparça evladını kucakladığı sahneyi unutamamanın yüküyle ve hastane koridorunda infaz edilen meslektaşlarının kan izlerini kalplerinde taşıyarak toplandıklarını söyledi.

        Susmanın ihanete dönüştüğü bir zamanda, susmamak için burada olduklarını ifade eden Kar, şöyle konuştu:

        "Bizler 'gözyaşının dini olmaz' diyen sağlık çalışanlarıyız. Bizler mazlumun din, dil ve ırkına bakmaksızın şahit olunan her vahşetin karşısında durulması gerektiğinin farkında olan insanlarız. Zulüm sadece Filistin'de değil, bugün Doğu Türkistan'da da bir annenin gözleri bağlı doğum yaptığını, çocuğunu kucağına bile alamadan annenin hapse atıldığını biliyoruz. Arakan'da topraklarından sürülen Müslümanların denizde can verdiği, Keşmir'de çocukların gözlerine kurşun sıkıldığı, Afrika'da susuzlukla, Asya'da açlıkla sınanan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ham madde ihtiyacını karşılamaları için hiçbir insani tedbirin alınmadığı madenler ve tarım alanlarında çalıştırılan hayatların haykırışlarını duyuyoruz. Bütün bu karanlığın karşısında bir mum yakmak için buradayız."

        Kar, 79 haftadır her hafta dertleşmek, yaşananları hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını, Gazze'de tüm yaşananların, insanların zihinlerine kazındığını ve tarihin kayıtlarına işlendiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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