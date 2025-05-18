Erzurum'da 3 bin yıl önce bölgede yaşam mücadelesini anlatan 144 eser ilk kez sergilendi

Erzurum'da, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hazırlanan "3 Bin Yıl Önce Demir Çağda Erzurum" sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un lansmanını gerçekleştirdiği "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında, Erzurum Müzesi'nde hazırlanan sergide, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini anlatan ve ilk kez sergilenen 144 eser yer aldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar, programda yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasının birçok kadim kültüre ev sahipliğini sergilediğini söyledi.

Bu topraklarda yaşayan insanların doğada elde edebildiği her maddeyi alete ve eşyaya dönüştürebildiğini bildiren Dündar, "Erzurum'daki müzemizin depolarından seçilen ve restorasyonları yapılarak ilk kez sergilenen 144 eserden oluşan bu koleksiyon, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini kolaylaştıran ve hayatına estetik katan tüm unsurları bir arada görmemizi sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Dündar, 3 bin yıl önce beyliklerin imparatorluklara dönüştüğü, uygarlıkların kurulup yıkıldığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Zaman zaman şiddet ve savaşların hüküm sürdüğü tarih sürecinde gezerken taşı toprağı şekillendirip ekmeğini yapan, tükettiği hayvanın kemiğinden delici alet üretip kıyafetini diken insanoğlunun hayat serüvenine eşlik ediyoruz. İnsanın hayatına kattığı teknolojik gelişmeleri, biçimlendirdiği madeni eserlerde ve silahlarda izlerken, 3 bin yıl önce gününü güzelleştirmek için bakım ve estetik unsurlarını da hayatına dahil ettiğini görüyoruz. İnsana dair her şeyi hissedeceğimiz bu sergi, sanatın ve estetiğin kültürel kodlar ile günümüze nasıl yansıdığını göstermesi bakımından anlamlıdır."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise müzelerin medeniyetlerin hafızasını taşıyan, milletlerin kimliklerini yansıtan mekanlar olduğunu belirtti.

Erzurum'da binlerce yılın izini taşıyan eserlerin müzeler sayesinde gün yüzüne çıktığını ve koruma altına alındığını aktaran Yer, şunları kaydetti: