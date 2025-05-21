Erzurum'da SMA hastaları için hastaneye konulan kumbarayı çalan zanlı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesinde, kalıtsal ve ilerleyici kas hastalığı olan spinal musküler atrofi (SMA) hastaları için toplanan paraların bulunduğu kumbarayı çalan zanlı tutuklandı.
Erzurum Şehir Hastanesinde, kalıtsal ve ilerleyici kas hastalığı olan spinal musküler atrofi (SMA) hastaları için toplanan paraların bulunduğu kumbarayı çalan zanlı tutuklandı.
Şehir Hastanesi'nde akşam saatlerinde, SMA hastaları için para biriktirilen kumbara kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.
İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, kumbarayı çaldığı iddiasıyla 45 yaşındaki E.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.