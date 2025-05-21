Erzurum'da SMA hastaları için hastaneye konulan kumbarayı çalan zanlı tutuklandı

Şehir Hastanesi'nde akşam saatlerinde, SMA hastaları için para biriktirilen kumbara kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Erzurum Şehir Hastanesinde, kalıtsal ve ilerleyici kas hastalığı olan spinal musküler atrofi (SMA) hastaları için toplanan paraların bulunduğu kumbarayı çalan zanlı tutuklandı.

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