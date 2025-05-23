Erzurum'da 600 öğrenciye unutulmaya yüz tutmuş meslekler anlatıldı
Erzurum'da 600 ilkokul öğrencisine, Müzeler Haftası kapsamında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtımı yapıldı.
Erzurum'da 600 ilkokul öğrencisine, Müzeler Haftası kapsamında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtımı yapıldı.
Erzurum'da eğitim gören ilkokul öğrencilerine 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında, Erzurum Geleneksel El Sanatları Konağı'nda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin maketleri gösterildi.
Saraçlık mesleğini yapan esnafın kurduğu stantta, mesleğin ve el emeğinin önemi anlatıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mustafa Aygün, burada yaptığı konuşmada, Müzeler Haftası nedeniyle belediye olarak etkinlikleri sürdürdüklerini söyledi.
Özellikle ilköğretim öğrencilerinin Erzurum'un el sanatlarını tanımalarını ve el sanatlarını öğrenebilecekleri atölyeleri gezdirdiklerini ifade eden Aygün, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında 15 okuldan 600 öğrencimize ulaştık. Öğrencilerimiz okullarından güvenli şekilde teslim alıyoruz. Burada unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimiz, unutulmaması gereken çıkrıkçılar, sabuncular, ehramcılar, saraççılar gibi mesleklerimizi burada çocuklara anlatıyoruz. Bunları gençlerimize, öğrencilerimize aktarmanın peşindeyiz. Burada bu işin erbabı olan ustalarımız, kalfalarımız öğrencilerimize aktarmaya çalışıyor. İnşallah bu projeler ilerleyen günlerde de devam edecek."
Aygün, Kültür Yolu Projesi kapsamında Erzurum Kalesi çevresinde açılacak müzeler ve atölyelerle dışarıdan gelecek yerli ve yabancı vatandaş için kentin açık hava müzesi haline getirileceğini sözlerine ekledi.
Öğrenciler ise kendilerine böyle bir imkanın sunulmasından mutlu olduklarını belirterek, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin gün yüzüne çıkarılıp daha çok bilinir hale getirilmesini istedi.
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