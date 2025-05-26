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        Erzurum'da tarihi eser niteliği taşıyan 615 sikke ele geçirildi

        Erzurum'un Tekman ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 615 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:04
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        Erzurum'da tarihi eser niteliği taşıyan 615 sikke ele geçirildi
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        Erzurum'un Tekman ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 615 sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 615 sikke, bir dedektör ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Bir şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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