Erzurum'da tarihi eser niteliği taşıyan 615 sikke ele geçirildi

Bir şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 615 sikke, bir dedektör ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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