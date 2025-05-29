Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti

        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'daki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:36 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'daki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin 5 yıl önce önemli yatırımlarından biri olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

        "Avrupa'nın en büyük tesisi" unvanına sahip borsayı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımların kent ve bölge çiftçisine büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

        Dev yatırımın sadece Erzurum'daki hayvancılık sektörüne değil Doğu'daki hayvancılık sektörüne de yön verdiğini belirten Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

        "Şehrimizde 1 milyon 250 bin olan hayvan varlığı bölgemizle 2 milyon 500 bine ulaştı. Bölgenin kalbi Erzurum'da atıyor. Sektörel anlamda kentimize önemli bir ekonomik girdi sağlayan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, ülkemizde de Avrupa'da da adeta rol model oldu. Belediyemizin il genelinde yürüttüğü çalışmalar çiftçimize umut ışığı oldu. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, canlı hayvan pazarları, mobil mezbahalar, hayvan gölgelikleri, hayvan ve tarımsal sulamayı esas alan göletler, arıcılık, embriyo transfer merkezi, damızlık dana üretim merkezi, yavru alabalık üretim tesisi ve daha sayamadığım birçok yatırımla Erzurum zirveye çıktı."

        Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler de bölgesel nitelikte ticaret yapılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'na ve besicilere sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Sekmen'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı
        Erzurum'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı
        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında 84 öğrenciye spor seti dağıtıldı
        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında 84 öğrenciye spor seti dağıtıldı
        Türk dünyasından sanatçılar Erzurum'daki "8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalışta...
        Türk dünyasından sanatçılar Erzurum'daki "8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalışta...
        Erzurum'a yapılacak yeni stadyum için sondaj çalışması başlatıldı
        Erzurum'a yapılacak yeni stadyum için sondaj çalışması başlatıldı
        Erzurum'da serpme ağla balık tutanlara işlem yapıldı
        Erzurum'da serpme ağla balık tutanlara işlem yapıldı
        Erzurum'da acil sağlık personeli, yangına hazırlık tatbikatı yaptı
        Erzurum'da acil sağlık personeli, yangına hazırlık tatbikatı yaptı