Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da mahalleye inen ayı arı kovanlarına zarar verdi

        Erzurum'un Horasan ilçesinde, bir haftadır geceleri kırsal mahalleye inerek arı kovanlarına zarar veren ayı vatandaşları tedirgin ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da mahalleye inen ayı arı kovanlarına zarar verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Horasan ilçesinde, bir haftadır geceleri kırsal mahalleye inerek arı kovanlarına zarar veren ayı vatandaşları tedirgin ediyor.

        Aktaş Mahallesi Muhtarı Şinasi Kahrıman, ayının yaklaşık bir haftadır mahallede her gece görüldüğünü ve arı kovanlarına zarar verdiğini söyledi.

        Bu durumdan dolayı üreticilerin mağduriyet yaşadığını anlatan Kahrıman, ayının ahırların etrafında gezerek hayvanlara da yaklaşmaya çalıştığını, vatandaşların geceleri daha dikkatli davrandığını ancak endişe duyduklarını belirtti.

        Ayının ahırın etrafında gezmesi ve bal kovanlarına zarar vermesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Annenin hayvancılık girişimi İstanbul'da tekstilde çalışan kızına köyün yol...
        Annenin hayvancılık girişimi İstanbul'da tekstilde çalışan kızına köyün yol...
        Erzurum'da heyelanlı bölgede yapılaşmaya izin verilmeyecek
        Erzurum'da heyelanlı bölgede yapılaşmaya izin verilmeyecek
        İlkokul öğrencileri, topladıkları atıkları kıyafete dönüştürüp defilede ser...
        İlkokul öğrencileri, topladıkları atıkları kıyafete dönüştürüp defilede ser...
        Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti
        Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti
        Erzurum'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı
        Erzurum'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı
        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında 84 öğrenciye spor seti dağıtıldı
        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında 84 öğrenciye spor seti dağıtıldı