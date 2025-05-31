Doğu Anadolu'dan batıya yaklaşık 80 bin kurbanlık gönderildi

Türkiye'nin önemli besicilik merkezlerinden Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'dan sayılı günlerin kaldığı Kurban Bayramı için Türkiye'nin dört bir yanına 56 bini büyükbaş yaklaşık 80 bin kurbanlık sevk edildi.

Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce mandıralar ya da hayvan pazarlarında sağlık taramasından geçirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, küpe ve aşıları kontrol edildikten sonra sevk izinleri hazırlanıyor.

Ülkenin et ambarı konumunda önde gelen şehirlerin bulunduğu bölgede yer yer 2 bin 400 rakımda beslenen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar, pazarlarda görücüye çıktı.

Yaz dönemi boyunca bitki florası zengin olan meralarda otlatılan ve sonra ahırlarda besiye alınan kurbanlıklar, kamyon ve tırlara yüklenerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanına sevk edildi.

Ülkenin önemli besicilik merkezlerinden Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'dan bu yıl Kurban Bayramı öncesinde başka illere 80 bini aşkın kurbanlık hayvan gönderildi.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, Erzurum'un büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Kentin 870 bin küçükbaş ve 730 bin büyükbaş hayvana sahip olduğunu bildiren Kenger, "Hayvan varlığımızın bu kadar fazla olmasının en büyük nedeni mera varlığımızın çok yüksek olması. 15 milyon dekar kaliteli mera varlığına sahibiz. Kendi kendine yeten bir yem bitkisi üretimi potansiyeli Erzurum için söz konusu." dedi. Farklı illere sevk edilen kurbanlıkları titizlikle inceleyerek sağlıklı hayvan naklini sağladıklarını anlatan Kenger, "Salgın hastalık tespit ettiğimiz hiçbir aracın gitmesine müsaade etmedik, vatandaşlarımız bu konuda gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yerine getirebilirler." ifadesini kullandı. Kenger, hayvan sevkiyatlarına ilişkin şunları kaydetti: "Erzurum'dan en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'ya kurbanlık sevkiyatı oldu. 14 bin büyükbaş, 6 bin 500 de küçükbaş hayvanı kurbanlık olarak batı illerimize gönderdik. Geçmiş yıllara göre sayılarda çok büyük bir oynama yok. Kurbanlık yetiştirmek, yetiştiriciler için bir kültür. Kurbanlıklarını yetiştirdiler, hayvanları götürdüler. Şu anda pazardalar, satışlar devam ediyor. Sevkiyatlar İstanbul hariç diğer illerimize 6 Mayıs'ta başladı. 20 Mayıs'ta da İstanbul pazarları açıldı. Yoğunluk şu anda azaldı, bütün hayvanlar gitti. Zaman zaman yine irili ufaklı sevklerimiz oluyor."

- Kars Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Kars'taki canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşandığını ve kentin kurbanlıklarının ilgi gördüğünü söyledi. Kurban sevklerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Aydın, "İlimizden yıllık ortalama diğer illere 140-150 bin civarında büyükbaş hayvan sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da kurbanlık amacıyla yaklaşık 35-40 bin civarında bir hayvan sevki gerçekleşti. Bu hayvanlar buradan giderken özellikle zoonoz ve bulaşıcı hastalıklar yönünden aşılarını yapıyoruz, giderken hastalık yönünden kontrollerini veteriner hekimlerimiz gerçekleştiriyor, götürülen araçların dezenfeksiyonu yapılıyor. Kars'tan diğer bölgelere giden kurbanların sağlıklı bir şekilde gitmesi için tüm kontrolleri yapıyoruz." diye konuştu. Kars'ın yüksek rakımı ve bitki çeşitliliğinden dolayı kurbanlıklarının da ilgi gördüğünü vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Kars'ta da yaklaşık 15 bin büyükbaş kurbanlık kesimi bekliyoruz. Hem işletmelerde hem de kurbanlıkların kesildiği yerlerde denetimlerimiz yapıyoruz. İlimiz mera hayvancılığına dayalı ve hayvancılık potansiyeli yüksek. Besiciler, çiftçiler hayvancılığı geleneksel yöntemlerle yaptığı için burada yetiştirilen hayvanların da eti lezzetli ve tercih ediliyor. Bu nedenle Kars hayvanı tercih edilen bir üretim modeline sahip." - Ağrı Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise kentin 300 bin büyükbaş, 1 milyon 600 bin küçükbaş hayvan varlığı ve 542 bin hektar mera varlığına sahip olduğunu anlattı. Bu sene Kurban Bayramı'nda 5 bin büyükbaş ile 11 bin küçükbaş hayvanın batı illerine sevk edildiğini belirten Hüseyinoğlu, şöyle konuştu: "Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ile kurbanlık sevki yapılıyor. Bizde yetişen erkek hayvanların bir çoğu kurbanlık olarak batı illerine sevk ediliyor. O illerde Kurban Bayramı'na kadar beslenip daha sonra satılıyor. Kurbanlık olarak sevk ettiğimiz hayvanların dışında da Türkiye'nin birçok iline besilik hayvan sevkiyatlarımız sürekli oluyor."