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        Erzurum'da engelliler "Arzuhal Günleri"nde taleplerini dile getirdi

        Erzurum'da engellilerin taleplerinin dinlenebilmesi için "Arzuhal Günleri" buluşması programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:44
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        Erzurum'da engelliler "Arzuhal Günleri"nde taleplerini dile getirdi
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        Erzurum'da engellilerin taleplerinin dinlenebilmesi için "Arzuhal Günleri" buluşması programı gerçekleştirildi.

        Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesine bağlı otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği Gülümseyen-Down Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılan Vali Mustafa Çiftçi, taleplerini dinlediği engellilerin bayramını kutladı.

        Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

        Engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara değinen Çiftçi, "Cenabıhak, herkesi aynı şekilde yaratmıyor. Kimi insanlara her türlü imkanı verirken, kimilerinden de bazı nimetleri esirgeyebiliyor. Sağlıklı bireyler olarak bizlere düşen, elimizdeki imkanları engelli kardeşlerimizin daha rahat yaşam sürmesi için kullanmaktır." diye konuştu.

        Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe de yılın ilk toplantısına katılan Vali Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Engelli bireyler olarak kaldırımlardaki engellerden toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğine, kamu binalarındaki düzenlemelerden sosyal hayata katılım olanaklarına kadar pek çok konuda zorluklarla karşılaşıyoruz. Ancak biliyoruz ki engelsiz şehir hayali ancak sizler gibi değerli yöneticilerin vizyonu ve çabalarıyla gerçeğe dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

        ​​​​​​​Programa, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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