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        Erzurum'da evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 01:11 Güncelleme: 09.06.2025 - 01:11
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        Erzurum'da evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Adnan Menderes Mahallesi'nde Zinnet (74) ve Şahabettin (77) Aydın çiftinin yaşadığı 2 katlı müstakil evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, dumanla kaplanan evde mahsur kalan Aydın çifti pencereleri kırarak tahliye etti.

        Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen çift ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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