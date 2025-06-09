Erzurum'da evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Erzurum'un Horasan ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adnan Menderes Mahallesi'nde Zinnet (74) ve Şahabettin (77) Aydın çiftinin yaşadığı 2 katlı müstakil evin mutfak bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, dumanla kaplanan evde mahsur kalan Aydın çifti pencereleri kırarak tahliye etti.
Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen çift ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
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