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        GÜNCELLEME - Erzurum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:40
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı.

        Saltuklu Mahallesi'nde Burak K. ve kardeşi Buğra K. ile Eren A. ve Yusuf S. arasında iddiaya göre alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada iki kardeş bıçakla yaralandı, karşı taraf da bir araç ile olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Burak K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelileri yakaladı.

        Zanlılardan olayda hafif yaralandığı öğrenilen Eren A, tedavisinin ardından karakola götürüldü.

        Yusuf S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Eren A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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