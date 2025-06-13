Erzurum'da yük treni otomobile çarptı

Kazanın ardından yük treninin makinisti çarpmanın etkisini fark ederek bir süre sonra durdu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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