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        Erzurum'da yük treni otomobile çarptı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:19
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        Erzurum'da yük treni otomobile çarptı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Mümtaz Turhan ile Recep Tayyip Erdoğan mahalleleri arasında bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Alay Dal'ın kullandığı 36 ABF 227 plakalı otomobile yük treni çarptı.

        Erzurum'dan Kars istikametine giden trenin çarpmasıyla savrulan araçta hasar oluşurken, sürücü Dal yara almadan kurtuldu.

        Kazanın ardından yük treninin makinisti çarpmanın etkisini fark ederek bir süre sonra durdu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

        Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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